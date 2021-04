Powrót wszystkich dzieci do szkół. Minister Czarnek podał dwa terminy

Powrót dzieci do szkół jest możliwy, jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna - zapowiedział w TVN24 Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki wyraził nadzieję, że stanie się to w poniedziałek 26 kwietnia.

Przemysław Czarnek pytany był w piątek w programie ''Jeden na jeden'' w TVN24 o to, kiedy nastąpi długo wyczekiwany przez dzieci i rodziców powrót do szkół. - Mamy nadzieję na powrót do nauki stacjonarnej od poniedziałku 26 kwietnia. Ale stanie się tak, jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli - zapowiedział minister edukacji i nauki.

Jak mówił, nie sama liczba zakażeń jest decydująca, tylko sytuacja i wydajność służby zdrowia. - Jeśli będzie utrzymywał się trend spadkowy, który widzimy od kilkunastu dni to rzeczywiście powrót do maja wszystkich dzieci do szkół jest możliwy - dodał.

- Każdy etap luzowania obostrzeń i dopuszczania do nauki stacjonarnej kolejnych roczników to kolejne kilka milionów ludzi w ruchu oświatowym - tłumaczył Czarnek. Przypomniał, że w klasach 1-3 uczy się milion 150 tysięcy uczniów. Klasy 4-8 to kolejne dwa miliony dzieci.

- Nauka zdalna jest na dużo wyższym poziomie co rok temu, ale nigdy nie zastąpi nauki stacjonarnej. Obserwujemy negatywne konsekwencje tego, że dzieci nie są w szkołach - mówił szef resortu edukacji i nauki.

Przedszkola i żłobki otwarte. Powrót do szkół opóźniony

Minister zdrowia na środowej konferencji prasowej przekazał, że od poniedziałku 19 kwietnia otwarte będą żłobki i przedszkola. Większość obowiązujących obecnie obostrzeń - w tym nauka zdalna w szkołach - jest przedłużona do 25 kwietnia.

Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, którzy w styczniu wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, od 22 marca znów uczą się zdalnie. Uczniowie z klas 4-9 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie od 26 października ub.r.

