Przemysław Czarnek pytany był w piątek w TVP Info m.in. o powrót uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach w maju. – Jeśli utrzyma się tendencja spadkowa i ta dynamika spadkowa trzeciej koronawirusa, to jest duża szansa na to, że maj to będzie ten miesiąc, kiedy wrócimy do pełnej nauki stacjonarnej – odpowiedział szef MEiN.

Dopytywany, kiedy w tej sprawie zapadnie ostateczna decyzja, przypomniał, że w czwartek podpisał rozporządzenie o powrocie do nauki hybrydowej w 11 województwach. – Hybrydowej, to znaczy maksymalnie 50 proc. uczniów w jednym dniu w szkole i minimum 50 proc. w nauczaniu zdalnym – wyjaśnił minister. Wskazał, że chodzi o uczniów klas I-III szkół podstawowych. – W przyszłym tygodniu będziemy informować, co będzie w maju – zapowiedział.

Powrót do szkół w reżimie sanitarnym

Minister edukacji i nauki pytany był także, czy jak zapadnie decyzja o powrocie uczniów do szkół, to nauka w nich będzie odbywać się w reżimie sanitarnym.

– Wszystko jest ustalone w wytycznych przygotowanych z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i z Ministerstwem Zdrowia. Ostateczne decyzje, co do tego, jakie będą ostateczne szczegóły obostrzeń, będziemy podawać przed powrotem do szkoły, ale już dziś mamy przygotowane wszystkie materiały z tym związane – zapewnił Czarnek.

Szef MEiN odniósł się też do pytania o sytuację, gdy po powrocie do nauki stacjonarnej w jakiejś szkole stwierdzony zostanie przypadek koronawirusa.

– Będzie się działo dokładnie tak, jak się działo w ostatnich miesiącach nauki stacjonarnej w klasach I-III i jak dziś dzieje się w przedszkolach. Dziś mogę podać dane dotyczące przedszkoli po tym, jak w poniedziałek wróciły do nich dzieci. 15 222 placówki pracują normalnie, a w 12 placówkach zdecydowano się na przejście na system zdalny z uwagi na pewne ogniska zakażeń, które się pojawiły w tych przedszkolach – powiedział minister.

Nauka zdalna przedłużona do 3 maja

Od poniedziałku żłobki, przedszkola, oddziały wychowania przedszkolnego – zerówki i inne formy wychowania przedszkolnego, po trzech tygodniach przerwy, znów działają w całym kraju stacjonarnie.

Od 26 kwietnia w 11 województwach wprowadzona zostanie w klasach I-III szkół podstawowych nauka w systemie hybrydowym. W 5 województwach uczniowie klas I-III szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego w całym kraju również nadal będą uczyć się zdalnie.

RadioZET.pl/PAP