Jak podają służby utrudnienia występują na niektórych drogach województw:

dolnośląskiego (od Świebodzic do granicy państwa oraz na odcinku Bolków do granicy państwa),

podkarpackiego (odcinek Sanok – Przemyśl),

małopolskiego (od Rabki Zdroju do granicy państwa, a także odcinki Rabka Zdrój – Zakopane i Nowy Targ – granica państwa).

Z opadami śniegu lub śniegu z deszczem muszą się liczyć kierowcy w województwach: śląskim, świętokrzyskim i małopolskim. Opady mżawki lub deszczu występują na terenie niemal całego kraju, jedynie z wyłączeniem województwa wielkopolskiego.

Jaka pogoda 26 grudnia?

W środę zachmurzenie w całym kraju będzie przeważnie duże. Większe przejaśnienia możliwe są na północy.

Temperatura maksymalna od -1 st., 0 st. w obszarach podgórskich Karpat i 2 st. na wschodzie do 5 st., 7 st. na Pomorzu i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem początkowo dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.

Wysoko w Karpatach wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne. Tam też spodziewane są opady śniegu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa hPa i będzie powoli rosło.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie i wschodzie także deszczu ze śniegiem, w obszarach podgórskich Karpat i w Karpatach śniegu. Temperatura minimalna od -3 st. C, -2 st. C w obszarach podgórskich Karpat i -1 st. C na Suwalszczyźnie, do 3-5 st. C na Pomorzu i zachodzie oraz 5-7 st. C na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, w porywach do 60 km/h na wybrzeżu, zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/PAP/JŚ