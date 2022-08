Powstanie Europejskie Centrum Kopernikańskie. Znamy lokalizację

We Fromborku ma powstać Europejskie Centrum Kopernikańskie - dowiedziało się Radio ZET. Ma to być część istniejącego od ponad 70 lat Muzeum Mikołaja Kopernika. Dziś zajmuje ono budynki na Wzgórzu Katedralnym, które formalnie należą Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

Jak ustalił reporter Radia ZET, burmistrz Fromborka przekazał już samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego 11-hektarową działkę na rzecz planowanego centrum. Znajduje się ona w okolicach Parku Astronomicznego, oddalonego o około 2 kilometry od Wzgórza Katedralnego. Samorząd województwa zabezpieczył w budżecie na 2022 rok 400 tysięcy złotych, które mają być przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektu. Europejskie Centrum Kopernikańskie miałoby powstać przy pomocy środków unijnych do 2030 roku. W jego skład mogłoby wejść między innymi eksperymentarium i centrum badań nad Kopernikiem.

Muzeum Mikołaja we Fromborku ma z archidiecezją i Warmińską Kapitułą Katedralną obowiązujące do 2033 roku porozumienie, które zakłada nieodpłatne użytkowanie części Wzgórza Katedralnego (Archidiecezja Warmińska jest jego właścicielem od 1993 roku, na mocy orzeczenia Komisji Majątkowej). Jednak już w 2018 (gdy podpisano dokument) muzeum musiało opuścić Wieżę Radziejowskiego i część Wikariatu. Nie wiadomo na razie, jaka przyszłość czeka należące do archidiecezji budynki, które dziś użytkuje fromborskie muzeum.

RadioZET.pl