- Teraz to Niemcy będą mogli upomnieć się o swoje ziemie utracone po II wojnie światowej – powiedział w rozmowie z Radiem ZET powstaniec warszawski Jakub Nowakowski, nawiązując do podniesionej przez rząd PiS kwestii uzyskania reparacji wojennych.

Polska przedstawiła Niemcom swoisty rachunek z działania wojenne i okupację w czasie II wojny światowej. Szef PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że Warszawa będzie domagała się wypłaty 6 bilionów 200 miliardów złotych w ramach reparacji wojennych. Raport o odszkodowaniach za II WŚ, który rządzący upublicznili 1 września, wywołał kolejną intensywną debatę publiczną w tej kwestii.

Powstaniec warszawski: Teraz Niemcy mogą upomnieć się o ziemie utracone

- Uważam, że Niemcy są nam dłużni, ale od tego trzeba odliczyć ziemie odzyskane (przez Polskę, red.). Trzeba to poruszać. Dla nas to słuszna rzecz, ale jest to duży nabytek dla Polski kosztem Niemiec – powiedział reporterowi Radia ZET Rafałowi Miżejewskiemu powstaniec z legendarnego batalionu "Zośka".

Weteran powstania warszawskiego popiera walkę rządu RP o reparacje, ale przyznaje zarazem, że może być na to za późno.

