Powszechny dostęp do broni w Polsce? Rzecznik rządu: trzeba rozważyć

Wojna w Ukrainie zmieni polskie podejście do obronności. W Sejmie w przyspieszonym tempie procedowana jest ustawa o obronie ojczyzny, zakładająca zwiększenie finansowania na armię do 3 procent PKB już od 2023 roku. Liczebność polskich żołnierzy ma wzrosnąć do 300 000.

Możliwe, że rząd posunie się nawet o krok dalej. Rzecznik Piotr Müller został zapytany „Graffiti” Polsatu o zdanie na temat zaproponowanego przez Kukiz'15 pomysłu, żeby ułatwić Polakom dostęp do broni w ramach obrony cywilnej. Odpowiedział, że warto taką opcję rozważyć.

Polacy zyskają powszechny dostęp do broni? „Powinniśmy to bardzo poważnie rozważyć”

W relacjach z Ukrainy widać, że w obronie kraju chcą pomagać także cywile. Ukraińcy potrafią wyjść nieuzbrojeni i stanąć przed całymi kolumnami pojazdów wojskowych, chcąc je zatrzymać. Masowo wytwarzane są także koktajle Mołotowa, a chroniące się w schronach kobiety i dzieci robią siatki maskujące.

Formacja Kukiz'15 zaproponowała, żeby ułatwić Polakom dostęp do broni. Ta w razie agresji mogłaby zostać wykorzystana do obrony przez cywili. O komentarz do tej idei został poproszony w „Grafiiti” na Polsacie Piotr Müller, rzecznik rządu.

Musimy rozmawiać o szczegółach, natomiast sytuacja na Ukrainie pokazuje, że kwestia obrony cywilnej, czyli kwestia obrony kraju nie tylko za pomocą wojska, jest szczególnie istotna. Kierunkowo wydaje mi się, że powinniśmy to bardzo poważnie rozważyć. Piotr Müller

Z powodu wojny w Ukrainie przyspieszone zostały prace nad ustawą o obronie ojczyzny – przepisy mają wejść w życie szybciej, niż zakładano, skokowo zwiększono także nakłady na obronność. W 2023 roku miały one wynosić 2,3 procent PKB, według nowej wersji projektu ustawy będzie to jednak 3 procent.

