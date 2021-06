Spłonęły hala i warsztat w Chorzowie. W pogorzelisku znaleziono zwłoki

Pożar, o którym zgłoszenie napłynęło w poniedziałek ok. godz. 6. rano, został opanowany po około trzech godzinach akcji. Spaleniu uległ praktycznie cały dach obiektu o wymiarach 20 na 50 metrów i wysokości 4 metrów. Do akcji zadysponowano ogółem 17 zastępów straży pożarnej. Jak informował wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik, w akcji brali udział strażacy z różnych śląskich miast: od Pyskowic do Katowic. Monitoring stanu powietrza w okolicy pożaru nie wykazywał zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Pożar hali i warsztatu w Chorzowie. Strażacy znaleźli zwłoki mężczyzny w pogorzelisku

- Podczas przeszukiwania pogorzeliska po ugaszeniu pożaru strażacy odnaleźli zwłoki mężczyzny. Dalsze czynności prowadzą w tej sprawie policja i prokuratura - powiedział Polskiej Agencji Prasowej we wtorek rzecznik chorzowskiej straży pożarnej kpt. Tomasz Szymański.

Kpt. Szymański wskazał, że we wtorek na miejscu był jeszcze jeden zastęp strażaków monitorujący sytuację. Zgodnie z informacjami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach działania ratowniczo-gaśnicze zakończono w poniedziałek ok. godz. 23.

fot. PAP/Andrzej Grygiel

- Odbyła się już wizja budynku przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Stan budynku jest zły. Decyzja do co dalszego losu budynku po zakończeniu wszystkich działań. Teren został już zabezpieczony przez policję, która wraz z prokuraturą prowadzi czynności – relacjonował z kolei wiceprezydent Chorzowa Michalik.

Michalik podał też, że w budynku było trzech najemców: warsztat samochodowy, hurtownia tekstyliów oraz firma produkująca wentylatory. Ulica Piotra Skargi znajduje się pomiędzy centrum Chorzowa i dzielnicą Chorzów Stary, przebiega w pobliżu głównej linii kolejowej Chorzów Batory – Bytom. W jej rejonie znajduje się m.in. częściowo zachowany i zaadaptowany pod kątem różnych funkcji zespół budynków pokopalnianych; w części to kompleks restauracyjno-rekreacyjny. Obok znajduje się żelbetonowa wieża szybowa szybu Prezydent – jeden z symboli Chorzowa.

