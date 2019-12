Do groźnego pożaru doszło w miejscowości Międzyrzecze Górne koło Bielska Białej. Płonęła hala, w której znajdowały się m.in. zbiorniki z olejem. To teren zakładu zajmującego się zagospodarowaniem odpadów.

Sytuację na szczęście udało się opanować. W tej chwili trwa już przelewanie powierzchni hali. Zdaniem strażaków udało się uchronić przed ogniem sąsiednie budynki.

- Hala miała powierzchnię ok. 500-600 mkw. Całkowicie spłonęła. Z uwagi na bezpieczeństwo, strażacy nie weszli do środka. Staraliśmy się obronić sąsiednie budynki: przylegający do hali budynek biurowy, a także drugą halę. Dogaszamy już ogień. Nikomu nic się nie stało – poinformowała rzecznik bielskich strażaków st. kpt. Patrycja Pokrzywa.

Rzecznik poinformowała, że w wyniku pożaru powstała chmura dymu. - Nie wiemy jeszcze, jakie materiały były składowane wewnątrz. Strażacy rozłożyli rękawy sorpcyjne, by woda z akcji gaśniczej nie dostawała się do nich. Dym nie jest zagrożeniem – powiedziała.

Pożar gasiło ponad dwadzieścia zastępów. Akcja była bardzo trudna z uwagi na dym z substancji chemicznych. Na miejscu są już inspektorzy ochrony środowiska, którzy zbadają czy nie doszło do skażenia.

RadioZET.pl/ToM/PAP