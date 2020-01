Po godzinie 18 doszło do pożaru złomowiska samochodowego przy ulicy Szczecińskiej w Koszalinie. Jak dowiedział się reporter Radia ZET Miłosz Gocłowski, pożarem zagrożone są sąsiadujące ze składowiskiem hale, a znajdujące się tam samochody grożą wybuchem. "Było słychać głuchy huk" - piszą internauci.

Na miejscu pożaru złomowiska w Koszalinie jest 17 zastępów straży pożarnej. Wiadomo, że ogień nie został opanowany i szybko się rozprzestrzenia.

Nagranie z miejsca pożaru opublikował w sieci portal KoszalinInfo.pl.

Przed godziną 22 służby przekazały, że pożar został opanowany. - Pożar, który swoim zasięgiem objął powierzchnię ok. 3 tys. metrów kwadratowych, już się nie rozprzestrzenia. Dwie warstwy wraków na zewnątrz są ugaszone i gasimy na tę chwilę pożar hali - powiedział Piotr Skrzypiński z koszalińskiej straży pożarnej. - Nikt nie został poszkodowany. Dogaszanie może potrwać jeszcze kilka godzin. Nie wiemy, co jest w hali – powiedział Skrzypiński. Dodał, że były trzaski, wybuchy, bo we wrakach znajdowały się "jakieś zbiorniki", opony.

Jak podkreślają strażacy, jest jeszcze za wcześnie, by mówić o przyczynie pożaru.

RadioZET.pl