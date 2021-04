Tragiczny pożar w jednym z bloków w Tarnowie (Małopolska) wybuchł w sobotę przed godziną 21. Jak relacjonuje Polsat News, strażacy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który siedział na parapecie na dziewiątym piętrze budynku. Za 36-latkiem było widać płomienie.

Gdy strażacy dotarli na miejsce zmuszeni byli wyważyć drzwi. W chwili wkroczenia do lokalu 36-latek wyskoczył z okna. - Strażacy krzyczeli do mężczyzny, żeby cofnął się do mieszkania. Ten nie reagował. W momencie wejścia do mieszkania mężczyzna skoczył. Ciężko powiedzieć, czemu mężczyzna podjął taką decyzję - powiedział bryg. Rafał Waśko z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Szczegółowe okoliczności będzie ustalała policja. Według nieoficjalnych ustaleń mężczyzna podpalił mieszkanie i popełnił samobójstwo.

RadioZET.pl/Polsat News