Łódzkie. We wsi Okoń w gminie Galewice pożar w domu doprowadził do śmierci dwóch starszych osób, dwie kolejne są ranne. "Doszło do pożaru budynku jednorodzinnego" - przekazał Pawlak.

Pożar gasiło 8 jednostek straży pożarnej. W akcji - jak podał rzecznik - wzięło udział także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało do szpitala dwie poszkodowane w wypadku osoby.

Służby nie wykluczają, że do pożaru mogło dojść w wyniku wybuchu ulatniającego się gazu.

RadioZET.pl/ PAP