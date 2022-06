Pożar w siedzibie TVP. Na miejsce dotarło sześć zastępów strażackich

Jak poinformowało Radio Dla Ciebie, ok. godz. 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek w jednej z hal produkcyjnych TVP wybuchł pożar. Do zdarzenia doszło w hangarze należącym do kompleksu, w skład którego wchodzi m.in. główna siedziba Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie.

Pożar w siedzibie TVP. Sześć zastępów straży pożarnej na miejscu

- Do pożaru doszło na wystroju sceny do filmu w obiekcie TVP. To jest duży hangar, w tym hangarze znajduje się scena z wyposażeniem, tam coś się po prostu zapaliło - przekazał w rozmowie z "RDC" Bogdan Smoter z warszawskiej straży pożarnej.

Jak dodał, na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej i na szczęście nikt nie został poszkodowany. Akcja ratownicza zakończyła się ok. godz. 7 rano.

