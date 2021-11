Nie żyje dwóch chłopców w wieku 5 i 6 lat, którzy zostali poszkodowani w pożarze domu we Włoszczowie (woj. świętokrzyskie). Nieprzytomne dzieci wynieśli z płonącego budynku strażacy i zostały przetransportowane do szpitala.

Pożar domu we Włoszczowie wybuchł w środę wieczorem. Jak podał serwis Echodnia.eu, ogień pojawił się w parterowym jednorodzinnym domu z użytkowym poddaszem. - Ze wstępnych informacji wynika, że z budynku strażacy ewakuowali dwoje nieprzytomnych dzieci - mówił Marcin Nyga, rzecznik świętokrzyskiej straży pożarnej, cytowany przez Echodnia.eu.

Po przewiezieniu do szpitala chłopców w wieku 5 i 6 lat nie udało się uratować. - Gdy na miejsce dotarły nasze zastępy, ogień wydobywał się od frontu budynku i od tyłu. Z informacji od świadków wiedzieliśmy, że w domu mogą przebywać osoby. Rozpoczęliśmy akcję gaszenia ognia i jednocześnie do budynku weszli ratownicy, którzy przeszukiwali wnętrze. W jednym z pomieszczeń znaleziono dwoje nieprzytomnych dzieci - relacjonował Paweł Mazur ze straży pożarnej we Włoszczowie, w rozmowie z Echodnia.eu.

Nie żyje dwoje chłopców. Tragiczny pożar we Włoszczowie

- Dzieci, dwóch chłopców w wieku 5 i 6 lat, zostało przewiezionych do szpitala we Włoszczowie. Niestety ich życia nie udało się uratować, obaj zmarli - potwierdziła Monika Jałocha z włoszczowskiej policji. Na nagraniach udostępnionych na Facebooku przez profil 112 Włoszczowa, widać płomienie i dym wydobywający się z domu jednorodzinnego.

Budynek, w którym doszło do pożaru, sąsiaduje ze szkołą podstawową. Na miejscu tragedii pracuje prokurator. Śledczy ustalą, co było przyczyną pożaru.

