Do dużego pożaru doszło w bloku we Wrocławiu. Jest jedna ofiara śmiertelna, mieszkania musiało opuścić aż 100 osób.

Jedna osoba zginęła w pożarze mieszkania, który wybuchł na 9. piętrze jednego z wrocławskich wieżowców. – Niestety, życia 54-letniego mężczyzny nie udało się uratować – poinformował w rozmowie z Onetem sierż. szt. Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Z budynku ewakuowano 100 osób. Część mieszkańców opuściła wieżowiec jeszcze przed przyjazdem strażaków.

Jak poinformował PAP rzecznik Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu st. kpt. Tomasz Szwajnos, ogień pojawił się w mieszkaniu na 9. piętrze 11-piętrowego budynku przy ulicy Głogowskiej we Wrocławiu. – Pożar był ograniczony do jednego pomieszczenia. Zginęła jedna osoba, która przebywała w mieszkaniu – przekazał.

Pożar wieżowca we Wrocławiu. Jedna osoba zginęła

Pożar został już ugaszony. Strażakom na szczęście udało się ochronić dach budynku. W akcji gaśniczej brało udział osiem zastępów straży.

– Strażacy sprawdzają mieszkania, które znajdują się powyżej i poniżej na obecność gazów pożarowych. Po zakończeniu działań mieszkańcy będą mogli wrócić do mieszkań – poinformował rzecznik. Przyczyny pożaru nie są na razie znane.

RadioZET.pl/PAP - Agata Tomczyńska/Onet.pl/oprac. AK