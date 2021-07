Duże pożary lasów i pól w Wielkopolsce. W akcji blisko 50 zastępów straży

Pożar, który wybuchł w czwartek po południu w miejscowości Samborsko, strawił już około 80 ha zboża na pniu oraz ścierniska. Płonie las i pola, a z ogniem walczą 32 zastępy straży. W akcji strażaków wspomaga samolot gaśniczy.

Pożary w Wielkopolsce. Płoną lasy i pola w miejscowości Samborsko oraz Tuczępy

Oficer prasowy komendanta PSP w Złotowie bryg. Tomasz Manikowski powiedział PAP, że strażacy otrzymali informację o pożarze po godz. 15. – Zgłoszenie dotyczyło pożaru ścierniska i zboża na pniu – powiedział. Strażak dodał, że ogień rozprzestrzenił się na około 80 ha zboża na pniu i ścierniska oraz objął około 4 ha ściółki leśnej w pobliskim lesie.

W akcji gaśniczej obecnie biorą udział 32 strażackie zastępy z powiatów złotowskiego, pilskiego i wałeckiego, wspierane przez samolot, który do tej pory wykonał trzy zrzuty wody. – Pożar ciągle się rozprzestrzenia. Budujemy punkty czerpania wody. Na tę chwilę mamy dwa, trzeci jest tworzony. To zbiornik przenośny, do którego będzie dowożona woda – powiedział Manikowski.

Dodał, że ogień pojawił się w okolicach miejscowości Samborsko, ale wiatr skierował płomienie w stronę lasu. Obecnie żadne budynki mieszkalne nie są zagrożone pożarem. Nie ma informacji, by w wyniku pożaru ktokolwiek został ranny.

Jak podaje TVP3 Poznań strażacy w Wielkopolsce wyjechali też do dużego pożaru w miejscowości Tuczępy. Płonęło tam około 50 hektarów zboża na pniu. Straż pożarna przekazała, że sytuacja jest już opanowana. W akcji bierze udział 14 zastępów.

