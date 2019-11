Z połamanymi nogami, urazem głowy i licznymi obrażeniami wewnętrznymi trafiła do poznańskiego szpitala 27-letnia piesza. W niedzielę, 3 listopada, na ulicy Warszawskiej wjechał w nią osobowy jaguar. Kierowca nie zatrzymał się, by pomóc rannej. Mundurowi są przekonani, że zatrzymali sprawcę wypadku. Przez jego upojenie nie zdążyli go jeszcze przesłuchać…