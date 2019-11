Nie ma szczęścia w ostatnim czasie kościół ewangelicko-metodystyczny w Poznaniu. Duchowni mówią o próbie podpalenia świątyni. Wcześniej doszło też do włamania i kradzieży.

Kościół ewangelicki przy ul. Ogrodowej w Poznaniu miał zostać podpalony, tak wynika z relacji księdza Sławomira Rodaszyńskiego w mediach społecznościowych. Duchowny wskazał, że są też ślady prób wandalizmu.

Dowody wskazał jeden z parafian. Ksiądz Rodaszyński podkreślił, że już wcześniej ktoś włamał się do świątyni. Choć ukradziono tylko 100 zł z puszki na remont kościoła, to włamywacze dokonali zniszczeń na ok. kilkanaście tysięcy złotych.

Kościół zgłosił sprawę policji, w temacie odbyło się też spotkania z wiceprezydentem Poznania.

W rejonie parafii dzieją się różne rzeczy. Mamy duże problemy z osobami, które w pobliskim sklepie kupują alkohol, a potem na terenie kościoła załatwiają swoje potrzeby. Nie czujemy się bezpiecznie, parafianie są zaniepokojeni tym ciągiem wydarzeń ks. Rodaszyński w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”

RadioZET.pl/PAP/