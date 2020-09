Trasa A2 zablokowana. Na jezdni przewróciła się ciężarówka

Po zablokowaniu autostrady A2 na odcinku Poznań-Września w stronę Warszawy policja kieruje ruch przez węzeł Krzesiny do drogi krajowej 92. We wtorek rano na 175. km trasy przewrócił się samochód ciężarowy.

Wypadek na trasie A2 na odcinku Poznań-Września. Na autostradzie przewróciła się ciężarówka.

Dyżurny punktu informacji drogowej poznańskiego oddziału GDDKiA podał, że zdarzenie miało miejsce na wysokości miejscowości Tulce. Zablokowane zostały wszystkie pasy w kierunku Warszawy. Utrudnienia powstały także na trasie w kierunku Poznania.

Trasa A2 zablokowana. Przewróciła się ciężarówka

Obowiązuje objazd zablokowanego odcinka z węzła Poznań Krzesiny przez Poznań do drogi krajowej nr 92 następnie do węzła Kostrzyn i drogą S5 do węzła Poznań Wschód na autostradę.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP