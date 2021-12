Policja z Poznania poszukuje 14-letniej Nicole Jędrzejak. Nieletnia wyszła na przepustkę z domu dziecka i do tej pory nie powróciła do poznańskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek zaginionej.

Nicole Jędrzejak ostatni raz była widziana we wtorek 30 listopada. 14-latka przed godziną 16 wyszła na przepustkę z Domu Dziecka nr 2 przy ulicy Pamiątkowej w Poznaniu. Nieletnia do chwili obecnej nie powróciła do placówki oraz nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Poznań. Zaginęła 14-letnia Nicole Jędrzejak z domu dziecka

14-letnia Nicole ma 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i ma długie blond włosy. Zaginiona wyróżnia się wyrazistym makijażem – czytamy na stronie poznańskiej policji.

Poszukiwana Nicole Jędrzejak w dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę, różowo-szary szal, czarną czapkę, czarne spodnie i ciemne buty sportowe. 14-latka miała przy sobie beżową torebkę.

Wszystkie osoby, które wiedzą, gdzie przebywa nieletnia lub mają informacje mogące pomóc w jej odnalezieniu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań - Wilda pod numerem telefonu 47 77 125 11 lub 112.

