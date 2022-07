18-latka spadła z mostu do rzeki. "Lekarz stwierdził zgon"

Tragedia w Poznaniu. 18-latka spadła z mostu świętego Rocha do Warty. Kobietę wyciągnięto na brzeg i reanimowano. Niestety, nie udało się jej uratować.

Do tragedii doszło w sobotę po godz. 11. Jak oświadczył st. kpt. Michał Kucierski z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w rozmowie z portalem wtk.pl, strażacy zostali wezwani do młodej kobiety. 18-latka z niewyjaśnionych przyczyn wpadła do Warty i dryfowała wzdłuż rzeki.

18-latka wpadła do Warty. Nie żyje

Służby ruszyły na pomoc 18-latce. - Po kilku minutach kobietę udało się odnaleźć. Nie posiadała żadnych czynności życiowych. Strażacy natychmiast przystąpili do reanimacji - dodał.

Najpierw do resuscytacji przystąpiono w łodzi, a następnie na brzegu rzeki. Do akcji ratowania życia przyłączyli się także ratownicy pogotowia. Niestety, mimo 50-minutowej reanimacji kobiety nie udało się uratować. - Lekarz stwierdził zgon - podsumował st. kpt. Michał Kucierski.

Sierż. sztab. Łukasz Kędziora z wielkopolskiej policji przekazał portalowi epoznan.pl, że nie wiadomo, jak doszło do tragedii. Funkcjonariusze będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/wtk.pl/epoznan.pl