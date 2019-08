Wyszedł do sklepu i zaginął. Ciało 76-latka znaleziono w windzie

Tragedia w Poznaniu. 76-letni mężczyzna na jednym z osiedli w stolicy Wielkopolski na 11. piętrze wpadł do szybu windy. Jego ciało znaleziono po tym, gdy rodzina zgłosiła zaginięcie. Policja bada okoliczności śmierci.

We wtorek policja została powiadomiona o tym, że 76-latek wyszedł do sklepu i nie można go nigdzie znaleźć.

Rozpoczęliśmy poszukiwania; okazało się, że mężczyzna spadł z 11. piętra do szybu windy. Ustalamy, jak doszło do tego zdarzenia. rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak

Borowiak dodał, że zabezpieczona została dokumentacja techniczna dźwigu; w ustaleniu przyczyn zdarzenia pomóc ma ekspertyza biegłych.

RadioZET.pl/PAP