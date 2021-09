Bójka z udziałem ratownika medycznego. Zaatakowano go butelką [WIDEO]

Poznań. Do bójki doszło w nocy z 4 na 5 września. - Pogotowie przyjechało chyba do pobitej dziewczyny, lekceważące podejście ratownika do sprawy sprowokowało młodych ludzi do potyczki słownej. Ratownik po zauważeniu, że jest nagrywany, wyrwał telefon i rzucił o chodnik. Później widać akcję na filmie - powiedział w rozmowie z telewizją WTK autor nagrania.

Filmik nie przedstawia całej sytuacji. Najpierw widzimy na nim młodego mężczyznę uciekającego przed ratownikiem medycznym. Następnie do ratownika podchodzi kobieta, która próbuje uderzyć go szklanym przedmiotem - prawdopodobnie butelką. Ratownik odepchnął kobietę, która wylądowała na witrynie sklepu.

Poznań. Bójka z udziałem ratownika medycznego. Wideo

Atakująca nie odpuszczała do momentu, aż jej znajomy odciągnął ją na bok, a ratownik wrócił do karetki. - Sprawa jest wyjaśniana. Na pewno zajmiemy stanowisko - powiedział WTK Robert Judek, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Oglądaj

Telewizja poinformowała, że do jej redakcji zgłosił się mężczyzna podający się za świadka całego zajścia. Zapewnił on, że ratownik nie był agresorem, a osobą zaatakowaną. Przypomnijmy, że ratownik medyczny - jako funkcjonariusz publiczny - podlega ochronie. Naruszenie jego nietykalności cielesnej karze się grzywną, ograniczeniem wolności lub więzieniem do lat 3, zgodnie z art. 222 § 1 k.k.

RadioZET.pl/ WTK.pl/ Fakt.pl