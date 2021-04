Dziecko zadławiło się jabłkiem. Żołnierz i policjanci uratowali mu życie

16-miesięczna dziewczynka w trakcie podróży autem z rodzicami zadławiła się jabłkiem i nie mogła złapać oddechu. Pomocy od razu zaczął udzielać żołnierz, który był świadkiem zdarzenia. Po chwili do akcji ratunkowej przystąpili też poznańscy policjanci.

Żołnierz i policjanci uratowali 16-miesięczną dziewczynkę, która zadławiła się jabłkiem. O zdarzeniu, do którego doszło w miniony weekend poinformowała w czwartek Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu ok. godziny 19 jechali na interwencję i po drodze w okolicy ronda Śródka, zauważyli na pasie awaryjnym samochód, przy którym stali rodzice z małą dziewczynką na rękach.

Poznań. Żołnierz i policjanci uratowali dziecko, które zadławiło się jabłkiem

"Obok nich stał mężczyzna. Jak się okazało, to jeden z kierowców, żołnierz w czynnej służbie, który jadąc za pojazdem zauważył tę sytuację i rozpoczął udzielanie pomocy. Widząc roztrzęsioną parę mundurowi podbiegli do niej i zapytali co się stało. Usłyszeli, że w trakcie podróży ich dziecko zadławiło się kawałkiem jabłka i nie może złapać oddechu" – podano.

Policjanci od razu przystąpili działania. Jeden z funkcjonariuszy kontynuował rozpoczęte przez mężczyznę czynności ratunkowe; ułożył dziewczynkę na przedramieniu, pochylił jej główkę i kilka razy klepnął między łopatkami, udrażniając w ten sposób drogi oddechowe.

"Drugi z funkcjonariuszy wezwał zespół ratownictwa medycznego, a pozostali zabezpieczyli miejsce zdarzenia i uspokajali wystraszonych rodziców. Po krótkiej chwili mundurowi wraz z rodzicami usłyszeli głośny płacz dziewczynki. Dziecko zaczęło oddychać. Szczęście rodziców było nie do opisania" – zaznaczono.

