Niebezpieczne zderzenie dwóch tramwajów w Poznaniu. Po godzinie 11:00 na skrzyżowaniu ulicy Hetmańskiej i Kolejowej doszło do wypadku. Jedna osoba została zabrana przez śmigłowiec LPR do szpitala.

Kilka minut po godzinie 11.00 do poznańskiego Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch tramwajów na skrzyżowaniu ulicy Hetmańskiej i Kolejowej w Poznaniu. Składami podróżowało ok. 60 pasażerów. Póki co jedna osoba została zabrana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, reszta osób jest badana przez strażaków oraz Pogotowie Ratunkowe.

Na miejscu pracuje 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego.

RadioZET.pl