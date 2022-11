Jessica Simon zaginęła 2 października, gdy opuściła ośrodek opiekuńczo-wychowawczy przy ul. Sarmackiej w Poznaniu. Od tego czasu - a minął już ponad miesiąc - nie ma z nią kontaktu. Komenda Miejska Policji w Poznaniu, która zajmuje się poszukiwaniami nastolatki, opublikowała w mediach społecznościowych jej wizerunek oraz rysopis.

Jessica Simon zaginęła. 14-latka uciekła z ośrodka

Wynika z niego, że dziewczyna ma 14 lat, ok. 165 cm wzrostu i jest średniej budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrana była w bluzę z kapturem i spodnie koloru czarnego oraz sportowe buty.

"Wszystkie osoby, które znają jej obecne miejsce przebywania lub posiadają informacje, które mogą pomóc policjantom w jej odnalezieniu, prosimy o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Poznań Północ, tel. 47 77 146 11 lub 112" - czytamy w komunikacie służb.

Jak przypomniała policja, to nie pierwsza ucieczka Jessiki z placówki. Do ostatniej doszło we wrześniu 2021 roku. Wówczas jednak odnaleziono ją po jednym dniu.

