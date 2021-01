Do tragedii w kościele św. Michała Archanioła w Poznaniu doszło w środę 20 stycznia. Jak podaje ''Głos Wielkopolski'', ksiądz, który na co dzień nie pełnił posługi w tej parafii, zadzwonił do proboszcza i poprosił o spowiedź. Później jego zwłoki odnalazła jedna z parafianek.

- To ogromna tragedia. Wszyscy jesteśmy w szoku i zastanawiamy się, dlaczego do tego doszło [...] Podczas spowiedzi nie zapaliła mi się żadna lampka w głowie. Nic na to nie wskazywało - powiedział ksiądz Eugeniusz Guździoł.

Według nieoficjalnych informacji ksiądz miał problemy zdrowotne. Obecnie nic nie wskazuje na to, by osoby trzecie przyczyniły się do śmierci duchownego - potwierdziła poznańska policja.

Gdzie osoby będące w kryzysie samobójczym mogą szukać pomocy? Czujesz, że bliska osoba może chcieć odebrać sobie życie? Ma zły nastrój, brak chęci do życia, coraz częściej mówi o jego zakończeniu. To sygnały alarmowe, których absolutnie nie wolno lekceważyć.

Centrum Wsparcia: 800 70 2222,

Telefon Zaufania dla Dorosłych: 116 123,

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111,

www.liniawsparcia.pl,

www.pokonackryzys.pl,

Numer alarmowy: 112.

RadioZET.pl/Głos Wielkopolski