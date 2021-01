Mama pięcioraczków opuściła szpital. "Przyjeżdża do dzieci codziennie"

Mama pięcioraczków, które przyszły na świat w poznańskim szpitalu ginekologiczno-położniczym przy ulicy Polnej, opuściła placówkę – poinformował w poniedziałek Polską Agencję Prasową rzecznik lecznicy. Rodzeństwo spędzi w szpitalu najbliższe dwa do trzech miesięcy.

Dzieci - Anastazja, Klara, Laura, Wiktoria i Maksymilian przyszły na świat 17 stycznia wieczorem w poznańskiej klinice przy ul. Polnej. Urodziły się w 29. tygodniu ciąży; w poród zaangażowanych było łącznie 30 pracowników szpitala. Waga urodzeniowa dzieci wynosiła od 680 do 1180 gramów.

Poznań. Mama pięcioraczków opuściła szpital

Rzecznik prasowy Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Lesław Ciesiółka przekazał w poniedziałek, że mama pięcioraczków w piątek została wypisana z placówki. - Przyjeżdża do dzieci codziennie, razem z narzeczonym – dodał. Ciesiółka przekazał, że stan zdrowia pięcioraczków jest dobry, ale według prognoz lekarzy dzieci spędzą w szpitalu najbliższe dwa lub trzy miesiące. - Chodzi o nabieranie masy i wykształcenie do końca narządów wewnętrznych, m.in. płuc – wyjaśnił.

Pięcioraczki to pierwsze dzieci pochodzącej z Gniezna rodziny. Lekarze podali, że choć niespełna 30-letnia kobieta leczyła się wcześniej z powodu niepłodności, to do poczęcia doszło drogą naturalną. Według statystyk szansa na to, że kobieta urodzi pięcioraczki wynosi 1 do 50 mln przypadków. Poprzednie dwa porody pięcioraczków w poznańskiej klinice miały miejsce w 2006 i w 2007 roku.

RadioZET.pl/PAP