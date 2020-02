"Koronawirus, wracaj do Chin" - miał powiedzieć do mieszkającej w Poznaniu Koreanki nastolatek w jednym ze sklepów. Nikt w lokalu nie zareagował, ale mąż kobiety apeluje, aby zwracać uwagę na takie sytuacje.

Pochodząca z Korei Południowej, a zamieszkała od kilku lat w Polsce, Sungmin Han prowadzi wraz z mężem Jakubem restaurację Min's Table na poznańskich Jeżycach. Incydent, o którym pisze poznańska "Gazeta Wyborcza", miał miejsce w jednym ze sklepów spożywczych przy ul. Kościelnej.

Żona pchała wózek z zakupami, gdy mijający ją nastolatek zatrzymał się na chwilę i po polsku wycedził: "Koronawirus, wracaj do Chin". Małżonka chwyciła go za ramię i po angielsku spytała "Co mówiłeś?". Nastolatek jedynie wzruszył ramionami i nie zareagował. Jakub Tepper w rozmowie z poznańską "Gazetą Wyborczą"

Dalej opowiada, że jego żona wdała się w wymianę zdań z matką chłopca, ale kobieta - nie wiadomo czy z powodu nieznajomości języka angielskiego czy w wyniku zbagatelizowania sprawy - wzruszyła tylko ramionami i odeszła.

Pan Jakub podkreśla, że personel ich knajpy jest częściowo międzynarodowy i że np. jedna z pracownic, pochodząca z Japonii, również spotkała się ostatnio z nieprzyjemną sytuacją, gdy ludzie na jej widok zasłaniali twarz. Zachęca też mieszkańców miasta, by reagowali na takie zdarzenia. - Nie bądźmy obojętni - apeluje.

Czym jest koronawirus?

Koronawirus z Wuhan, którego oficjalna nazwa to teraz Covid-19, zabił już co najmniej 1775 osób (dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 17 lutego, godz. 12:00). W ciągu kilku dni liczba ta wzrosła o kilkadziesiąt tysięcy. Tylko w niedzielę komisja zdrowia w prowincji Hubei, epicentrum koronawirusa, odnotowała 100 zgonów.

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię i USA. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd pięć zgonów – w Japonii, Filipinach , Hongkongu, Tajwanie i Francji.

Pomimo kilkunastu podejrzeń, w Polsce nie zanotowano dotychczas ani jednego przypadku zarażenia koronawirusem. Polskie władze zapewniają, że mają przygotowany system ochronny przez chorobą i że wszystkie osoby, które trafiają do szpitali z jakimikolwiek poważniejszymi objawami, są szczegółowo i dogłębnie badane.

