Nie żyją dwie siostry. Kobiety zjadły trujące grzyby, które dostały od sąsiada

Tragedia w Poznaniu. Nie żyją dwie siostry, które zmarły w wyniku ostrego zatrucia trującymi grzybami. Kobiety same ich nie zebrały, miały otrzymać je w prezencie od sąsiada. "Była to młoda, mała forma muchomora sromotnikowego, które panie nazywały pieczarką" - przekazał Polskiej Agencji Prasowej lek. me. Eryk Matuszkiewicz.