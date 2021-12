Nie żyje 38-latka zakażona koronawirusem. Była w szóstym miesiącu ciąży

38-latka z południa Wielkopolski była w szóstym miesiącu ciąży. Trafiła w bardzo ciężkim stanie do Uniwersyteckiego Szpitala imienia Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Lekarze pojechali po nią do Pleszewa. Tam podłączono ją do ECMO, czyli pozaustrojowego utlenowania krwi - podaje Radio Poznań.

Poznań. Nie żyje 38-latka, która była w ciąży

Kobieta nie była zaszczepiona, zachorowała, będąc w ciąży. Aby uratować jej dziecko, u 38-latki trzeba było przeprowadzić cesarskie cięcie. Poród odbył się w 6. miesiącu ciąży. Przyczyną śmierci matki była niewydolność wielonarządowa spowodowana zakażeniem koronawirusem.

Noworodek trafił na oddział neonatologiczny. - U chłopca doszło do pogorszenia stanu zdrowia, ale wydaje się, że najgorsze mamy za sobą - mówił prof. Jan Mazela z Kliniki przy Polnej w Poznaniu w Radiu Poznań.

- Przez pierwsze 10 dni był stabilny, prezentował tylko cechy związane z wcześniactwem. Natomiast niestety w 12. dobie życia nastąpiło pogorszenie stanu klinicznego, głównie z powodu niewydolności oddechowej i to jest niestety coś, co obserwujemy w czasie tej fali pandemii, co nas bardzo niepokoi. W tej chwili mamy już serię dzieci urodzonych przedwcześnie matek COVID dodatnich, gdzie ten poród przedwczesny był związany z pogarszającym się stanem klinicznym kobiety zakażonej wirusem SARS-COV-2 i po dwóch tygodniach obserwujemy pogorszenie stanu klinicznego tych dzieci - dodał prof. Mazela. Teraz stan chłopca jest stabilny.

W szpitalu imienia Heliodora Święcickiego, na oddziale intensywnej terapii, leży także chory na COVID-19 18-latek z Torunia. Nastolatek nie był zaszczepiony i również podłączono go do ECMO. Nadal wymaga wspomagania oddechu, lecz jego rokowania są dobre.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Radio Poznań