Nóż przebił serce 3-letniej Zuzi z Poznania i wywołał ostry krwotok, powodując zgon – wynika z przeprowadzonej sekcji zwłok. Prokuratura w Poznaniu oskarżyła o zabójstwo matkę, 26-letnią Magdalenę C.

Tragedia wydarzyła się 4 maja w jednym z mieszkań w Poznaniu. Matka zamknęła się z córką w mieszkaniu. Zamierzała zabić dziecko, a potem popełnić samobójstwo. Z sekcji zwłok wynika, że Magdalena C. zadała 3-letniej Zuzi kilka ciosów nożem, ale tylko jeden był śmiertelny. Matka zabiła dziecko ciosem w serce. Dziewczynka została przewieziona do Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu, gdzie zmarła w czasie operacji.

Policjanci zatrzymali matkę dziewczynki. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że 26-letniej Magdalenie C. przedstawiono zarzut zabójstwa swojej trzyletniej córki. - Kobieta przyznała się do winy - powiedział. Po tym jak zraniła córkę, miała zadzwonić do znajomego i poinformować go o tym, co zrobiła.

Prokuraturze wyjaśniła, że planowała samobójstwo, ponieważ miała problemy finansowe. Tłumaczyła, że zabiła dziecko, bo nie chciała zostawiać 3-latki samej.

Nóż przebił serce 3-letniej Zuzi. Matka z zarzutem zabójstwa

Łukasz Wawrzyniak z poznańskiej prokuratury przekazał, że 3-letnia Zuzia zmarła na skutek głębokiego urazu serca. Zgon nastąpił w wyniku ostrego krwotoku, który wywołał cios nożem w klatkę piersiową.

Prokurator postawił 26-letniej Magdalenie C. zarzut zabójstwa. W toku śledztwa biegli ustalą, czy kobieta była poczytalna w momencie popełnienia zbrodni.

RadioZET.pl/Fakt oprac. AK