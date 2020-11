Szpital miejski w Poznaniu odniósł się do tragicznej śmierci 60-letniego pacjent z Covid-19, który w piątek wyskoczył z okna lecznicy na 6. piętrze. Mężczyzna zginął na miejscu. Rzecznik lecznicy powiedział, że prokurator nie podjął decyzji o wykonaniu sekcji zwłok.

Tragiczny wypadek w szpitalu im. Józefa Strusia w Poznaniu. Do zdarzenia doszło w piątek późnym popołudniem. Z okna na szóstym piętrze lecznicy wyskoczył pacjent. Chory z Covid-19 miał 60 lat, trafił do szpitala w czwartek z ostrym zapaleniem płuc.

Szpital odniósł się do tragicznego zajścia. Rzecznik lecznicy objaśnił, że pacjent nie wykazywał zamiaru popełnienia samobójstwa, był jedynie zdenerwowany przebiegiem choroby.

Pacjent wyskoczył z 6. piętra w szpitalu. "Nie manifestował zamiaru samobójstwa"

- Został przyjęty do szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie przeprowadzono wszechstronne badania. Pacjent został hospitalizowany na oddziale urologicznym pełniącym obecnie funkcje oddziału zakaźnego. Nie miał schorzeń urologicznych - tłumaczył Stanisław Rusek, rzecznik szpitala im. J. Strusia.

Wspomniał, że ciężko chory z koronawirusem trafił na oddział urologiczny z uwagi na wolne łóżko. Dodał też, że po jego przyjęciu wdrożono stosowne procedury medyczne, a saturacja krwi pacjenta była na poziomie 93-95 proc. Lekarz wdrożył m.in. antybiotykoterapię i tlenoterapię.

- Lekarz dyżurny rozmawiał w tym dniu z pacjentem najpierw ok. 9 rano, ponownie ok. godz. 14. Pacjent był niespokojny, przejawiał cechy splątania, charakterystyczne przy takim zapaleniu płuc. Jego ogólny stan kliniczny był dobry, nie zaobserwowano u niego niewydolności oddechowej. W ocenie lekarza prowadzącego pacjent nie manifestował zamiaru samobójczego, ani też nic nie wskazywało na to, że mógł mieć takie myśli – komentował rzecznik szpitala w Poznaniu.

Pacjent zginął na miejscu. - Po dokonaniu czynności przez policję i prokuraturę ciało zmarłego przeniesiono do pomieszczenia post mortem. Prokurator nie podjął decyzji o wykonaniu sekcji zwłok – wskazał.

Wojewoda wielkopolski zapowiedział rozszerzenie kontroli w szpitalu miejskim po tragicznym wypadku. Zarządził ją kilka dni wcześniej, po doniesieniach medialnych ws. rażących zaniedbań ze strony personelu medycznego wobec chorych na Covid-19.

