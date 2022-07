Nowe szczegóły bulwersującej sprawy porwania i gwałtu na 14-latce z Poznania

Porwanie 14-latki w piątek w Poznaniu wstrząsnęło nie tylko mieszkańcami stolicy Wielkopolski. Matka nastolatki zgłosiła tego dnia porwanie córki sprzed jednego z marketów znajdujących się na osiedlu Przyjaźni. Po dwóch godzinach poszukiwań 14-latkę odnaleziono w Złotnikach koło Poznania.

Policjanci udaremnili dalsze tortury nad nastolatką, których miała dopuszczać się 39-letnia Paulina K., 17-letni Alan O., dwie dziewczyny w wieku 13 i 14 lat oraz chłopak w wieku 14 lat. W poniedziałek sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Pauliny K. i Alana O. Resztą podejrzanych zajął się sąd rodzinny. "Gazeta Wyborcza" ujawniła nowe szczegóły bulwersującej sprawy.

Porwanie 14-latki w Poznaniu

"Z ustaleń «Wyborczej» wynika, że to właśnie dorosła kobieta zmusiła 14-latkę do wejścia do samochodu. Następnie odjechała nim. Po drodze do Złotnik porywacze zatrzymali się jednak przy sklepie. Kupili w nim golarkę do włosów, której potem użyli do zgolenia brwi i części głowy" - podał dziennik.

Nad nastolatką znęcano się na drodze gruntowej do Złotnik. Alan O. miał zmusić 14-latkę do wyłączenia telefonu komórkowego, aby policja nie mogła jej namierzyć. "Prokurator podał, że to 17-latek gwałcił porwaną, a w tym czasie 39-latka filmowała to telefonem komórkowym. Gwałt nagrywali również pozostali nastolatkowie" - napisała "Wyborcza".

Trójka pozostałych podejrzanych - dwie dziewczyny w wieku 13 i 14 lat oraz chłopak w wieku 14 lat - nie pomogli torturowanej i przyłączyli się do znęcania się nad nią. Śledczy podali również pierwotne przesłanki, którymi miała kierować się Paulina K.

– Pierwotnym motywem był rzekomy dług za uszkodzenie części elektronicznego papierosa – pokrzywdzona miała być winna córce podejrzanej 20 zł. Potem pojawił się kolejny motyw. W internetowej wiadomości pokrzywdzona miała wulgarnie nazwać podejrzaną – mówił rzecznik poznańskiej prokuratury Łukasz Wawrzyniak, cytowany przez gazetę.

Nowy wniosek prokuratury

Prokuratura będzie występowała do sądu z wnioskami o pozbawienie władzy rodzicielskiej 39-latki podejrzanej m.in. o uprowadzenie i pozbawienie wolności, oraz zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem nastolatki – powiedział PAP prok. Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

- Takie wnioski już są formułowane i wystąpimy z nimi, żeby w związku z tą sprawą sąd również przyjrzał się opiece i sprawowanej władzy rodzicielskiej przez tę kobietę nad dziećmi - ale to będą wnioski o pozbawienie jej władzy rodzicielskiej - zaznaczył.

39-letniej kobiecie i 17-latkowi grozi im do 15 lat więzienia. Przedstawiono im zarzuty m.in. uprowadzenia i pozbawienia wolności małoletniej, oraz zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem i utrwalania treści pornograficznych z przebiegu tego zdarzenia.

