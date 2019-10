„Wracaj do domu j...ć kozy, tylko do tego się nadajecie, ścierwa” – tak zwróciła się do lekarza arabskiego pochodzenia, pracującego w Polsce, poznańska działaczka Obozu-Narodowo Radykalnego. Skandaliczny, rasistowski atak miał miejsce w mediach społecznościowych. Sprawę nagłośnił Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, zamieścił na Facebooku screeny wiadomości z wyzwiskami i zawiadomił w tej sprawie prokuraturę.

Przedstawiciele ONR wielokrotnie oburzają się, gdy ktoś posądza ich o rasizm. Trudno jednak przejść obojętnie obok tak karygodnych incydentów, jak ten, w którym główną rolę odegrała jedna z działaczek tej organizacji. Współorganizatorka blokady Marszu Równości w Gnieźnie, głosząca ksenofobiczne i rasistowskie hasła, zaatakowała mężczyznę arabskiego pochodzenia, który jest lekarzem w polskim szpitalu i na co dzień pomaga ludziom.

Rasistowski atak na lekarza

„Takim jak Tobie rozwalam łeb o krawężnik. J***ć Ciebie, Twoich brudnych kolegów i Allaha... j****e zwierzęta, które dostały się do cywilizacji. Wracaj do domu j***ć kozy, tylko do tego się nadajecie, ścierwa. WHITE POWER, ŚMIERĆ CIAPAKOM” – brzmi wiadomość (z zachowaniem oryginalnej pisowni), którą z konta o nazwie „Kasia Kasia” wysłano lekarzowi arabskiego pochodzenia.

Jak się okazało, lekarza zaatakowała poznańska członkini ONR, która używa dwóch profili na Facebooku. Jeden opatrzony jest jej imieniem i nazwiskiem, na drugim zaś zachowuje większą anonimowość.

Lekarz otrzymał od niej wiadomość pełną rasistowskich wyzwisk bezpośrednio po dyskusji, która miała miejsce na jednym z forów. Dotyczyła ona Islamu.

– Wcześniej lekarz w dyskusji na Facebooku negował, że Koran nawołuje do nienawiści. Krótko potem dostał prywatną wiadomość z wyzwiskami – potwierdził w rozmowie z poznańską „Wyborczą” Konrad Dulkowski, prezes OMZRiK. Jak dalej czytamy na profilu Ośrodka, „fantazje o »rozwalaniu łba« wprost pochodzą z filmu »American History X«, w którym neonazista roztrzaskuje o krawężnik głowę Afroamerykanina”.

„Paradoksalnie ten film bywa bardzo często obiektem kultu polskich faszystów, bo zazwyczaj oglądają go jedynie do połowy. Tę część, w której pokryty wytatuowanymi swastykami główny bohater głosi nazistowskie hasełka. Umyka im dalszy ciąg, w którym sam zauważa, że to idiotyzm, i odchodzi od środowiska prymitywnych rasistów” – wyjaśniają pracownicy OMZRiK.

O sprawie powiadomiono prokuraturę

Pracownik Ośrodka udało się ustalić kilka faktów dotyczących agresywnej członkini ONR. Okazało się, że pochodzi ze Świdnicy, ale mieszka, pracuje i uczęszcza na studia w Poznaniu. Jak podaje na swoim prywatnym profilu, zajmuje się stylizacją rzęs. Jak także wynika z udostępnionych przez nią informacji, studiuje na poznańskim Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. „Studentka, stylistka rzęs, ćwiczy sporty walki. A przy tym głosi rasistowskie i faszystowskie hasła” – ocenia OMZRiK.

Pracownicy Ośrodka przekazali, że udało im się również ustalić dane działaczki ONR i złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury w związku z nawoływaniem do nienawiści. „Chodzi konkretnie o znieważanie ze względu na przynależność etniczną i rasową, czyli art. 257 Kodeksu karnego” – czytamy w komunikacie.