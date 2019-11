Do wypadku chłopca w poznańskim kościele doszło trzy tygodnie temu. Jak opisuje dziennikarka "Wyborczej" Julia Theus, 3,5-latek uczestniczył we mszy z ojcem. „Z ławki przed nami wystawał niewielki wieszak. Zwróciłem nawet uwagę na ten haczyk. Chyba szepnąłem do dziecka, że powiesimy sobie na nim czapki” – relacjonuje mężczyzna.

Chwilę później jego syn stanął na klęczniku i stracił równowagę. Gdy się z niego zsuwał, wieszak na torebki rozdarł mu gardło. „To była bardzo głęboka otwarta rana. [...] Przerażający widok” – mówi ojciec chłopca w rozmowie z „Wyborczą”.

3,5-latek trafił do szpitala, ale jego stan zaczął się pogarszać, bo do rany dostał się gronkowiec. „Nie ma pewności, że gronkowiec był na haczyku w kościele. To mogło być źródło zakażenia, ale równie dobrze mogło dojść do zakażenia gronkowcem endogennym, znajdującym się w okolicach rany, na skórze czy nosie – wyjaśnia dr n. med. Jacek Pawlik, kierownik oddziału laryngologii w szpitalu przy ul. Krysiewicza, który przyjmował 3,5-letniego chłopca po wypadku w kościele.

„Haczyki w kościołach to śmiertelne zagrożenie”

Zdaniem ojca chłopca, należy zastanowić się, czy podobne wieszaki w kościołach nie powinny zostać całkowicie usunięte.

Okazuje się, że te haczyki to śmiertelne zagrożenie. […] Jeżeli syn zahaczyłby o tętnicę, mógłby tego nie przeżyć. A gdyby uderzył w gałkę oczną, mógłby stracić wzrok

– mówi mama chłopca. Jak dodają rodzice dziecka, kościoły powinny zadbać o to, by były w nich zachowane podstawowe wymogi bezpieczeństwa.

