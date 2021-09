Wypadek na autostradzie. Nie żyje kierowca osobówki. "Zakleszczony w aucie"

Do tragicznego wypadku z udziałem czterech pojazdów doszło na poznańskim odcinku autostrady A2 w kierunku Świecka. W zdarzeniu śmierć poniósł kierowca samochodu osobowego.

Wypadek wydarzył się w środę ok. 10 rano na A2, obwodnicy Poznania za miejscowością Komorniki, na pasie prowadzącym w kierunku Świecka. Zderzyły się tam trzy ciężarówki i jeden samochód osobowy.

Poznań. Wypadek na A2. Nie żyje kierowca samochodu osobowego

"A2 156 km między Komornikami, a w. Poznań Zachód ruch w kierunku Świecka wstrzymany. Osobówka między 2 ciężarówkami. Kierowca osobówki zakleszczony, nieprzytomny. Trwa akcja ratownicza" - tak przed trzema godzinami informował na Twitterze serwis MotoSygnały.

Jak przekazała w rozmowie z "Faktem" mł. asp. Marta Mróz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w zdarzeniu zginęła jedna osoba. To 37-letni kierowca osobowego hyundaia, który był zakleszczony w swoim aucie.

W chwili wydobycia z samochodu kierowca był przytomny, od razu udzielono mu pomocy i przewieziono go do szpitala mł. asp. Marta Mróz, KMP Poznań

Teraz wyjaśniane będą przyczyny oraz dokładne okoliczności wypadku. - Na miejscu cały czas działa prokurator, policjanci prowadzą swoje czynności. Będzie przedmiotem śledztwa to, jak doszło do tego wypadku. Jak to się stało, że samochód osobowy znalazł się między dwiema ciężarówkami. Droga jest cały czas zablokowana, policjanci kierują na objazdy. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin - dodała Mróz, także w rozmowie z dziennikiem.

MotoSygnały opublikowały również w mediach społecznościowych nagranie otrzymane od jednego z internautów. Widać na nim rząd tirów oraz zmiażdżoną w połowie osobówkę, wciśniętą w bok ciężarówki.

Jak z kolei donosi Radio Poznań, jedną z przyczyn wypadku mógł być korek, który powstał w wyniku innego zdarzenia drogowego. Kierowcy czterech pojazdów, uczestniczących w kraksie, najprawdopodobniej nie zdążyli wyhamować.

RadioZET.pl/PAP/Fakt.pl/Facebook/Radio Poznań