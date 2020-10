Nie żyje zastępca komendanta komisariatu Policji Poznań-Północ. Informację tę potwierdziło biuro prasowe wielkopolskiej policji. W jednostce na COVID choruje 8 osób. Kobieta od kilku dni źle się czuła, zrobiła więc trzykrotnie test na obecność koronawirusa, ale za każdym razem był on negatywny.

Komisarz Renata Pawłowicz nie żyje. – Przyjęliśmy tą informację z ogromnym smutkiem. Była cenioną i lubianą policjantką. Sam jej fakt awansu na taką funkcję pokazuje, że doceniano jej służbę i zaangażowanie – oświadczyła Iwona Liszczyńska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w rozmowie z tvn24.pl.

Poznań. Nie żyje policjantka. Nie była zakażona koronawirusem

Od kilku dni policjantka źle się czuła. Jak podaje TVN24, w czwartek 54-letnia zastępca komendanta komisariatu poinformowała swoich kolegów, że czeka na wymaz pod kątem zakażenia koronawirusem. - W niedzielę przed południem otrzymała wynik testu. Był negatywny. Tego dnia trafiła do szpitala przy ulicy Lutyckiej, skąd potem przewieziono ją do szpitala przy ulicy Długiej. Tam we wtorek zmarła - dodała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Policjantka w zeszłą środę przyszła do pracy, jednak wyglądała na chorą. – Jej stan zaniepokoił innych policjantów. Komendant Komisariatu Poznań-Północ Mirosław Gogołek skontaktował się z policjantką i wysłał ją do domu – tłumaczyła Liszczyńska.

Okazało się, że 54-latka przeszła w sumie trzy testy na obecność koronawirusa. Jak przekazała rzeczniczka, wszystkie dały wynik negatywny.

Zabraniano jej pójść na kwarantannę? Policja: zapewniono jej właściwą opiekę

Na komisariacie Policji Poznań-Północ zakażeni są inni policjanci. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji poinformował TVN24, że w izolacji w związku z koronawirusem pozostaje 8 funkcjonariuszy, a 13 osób jest na kwarantannie. Anonimowa osoba, która skontaktowała się z redakcją "Głosu Wielkopolskiego", twierdzi, że przełożony mógł odmawiać policjantce pójścia na kwarantannę.

"W nocy zmarła policjantka Renata Pawłowicz, miała wielokrotny kontakt z zakażonymi koronawirusem na komisariacie Poznań-Północ. Około tygodnia temu komendant komisariatu nie zezwolił jej pójść na kwarantannę, ponieważ musiałby zrezygnować ze swojego urlopu. To, co się dzieje w tym komisariacie, od kilku lat przechodzi ludzkie pojęcie" - czytamy w "Głosie Wielkopolskim".

Wielkopolska policja zaprzecza, by policjantce kazano zostać w pracy. - Policjantka miała wykonane łącznie trzy testy na koronawirusa, wszystkie dały negatywne wyniki. Zapewniam, że kierownictwo komendy miejskiej i wojewódzkiej dołożyły wszelkich starań, aby zapewnić jej właściwą opiekę. Jej śmierć to dla nas bardzo przykra informacja, również dla mnie osobiście, bo ją znałam i bardzo lubiłam – przekazała Iwona Liszczyńska z zespołu prasowego KWP w Poznaniu.

