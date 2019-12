Informację jako pierwsza opublikowała na Twitterze poznańska reporterka Radia ZET Danka Woźnicka. Newsa potwierdziła już także policja.

- Najprawdopodobniej doszło do samobójstwa młodego mężczyzny. Na miejscu jest policja i prokuratura. Będziemy ustalali, co dokładnie się stało. Ale wszystko wskazuje na to, że 21-latek odebrał sobie życie - powiedział w rozmowie z poznańską redakcją Onetu podkom. Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji.

Na razie nieznane są przyczyny ani dokładne okoliczności śmierci mężczyzny. Wiadomo jedynie, że do zdarzenia doszło na Starym Rynku, mimo iż początkowe doniesienia mówiły, że odkrycia dokonano na Placu Wolności (gdzie również odbywa się jarmark).

RadioZET.pl/DW/poznan.onet.pl