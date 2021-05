Zwłoki mężczyzny przed wejściem do parku. Doszło do zabójstwa?

Policja w Poznaniu znalazła w niedzielę przed wejściem do parku Wilsona zwłoki mężczyzny. W sprawie zatrzymano jedną osobę, którą podejrzewa się o związek ze zdarzeniem. Możliwe, że doszło do zabójstwa.

Zwłoki mężczyzny odnaleziono w nocy z soboty na niedzielę tuż przed wejściem do parku. Jak poinformował PAP w niedzielę kom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji, ciało wychwycił lokalny monitoring.

"Ok. godz. 1 w nocy operator monitoringu zauważył dwie osoby, które leżały przy wejściu do parku Wilsona. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce okazało się, że jedna z tych osób nie żyje" – przekazał komisarz Święcichowski.

Poznań. Zwłoki przed wejściem do parku. Doszło do zabójstwa?

"Ustalamy teraz tożsamość tego mężczyzny i będziemy czekali na wyniki sekcji, która da nam, mam nadzieję, odpowiedź na pytanie o to, co było przyczyną śmierci tego mężczyzny" - powiedział.

Drugi z mężczyzn został zatrzymany w pobliżu parku; był nietrzeźwy. Informatorzy lokalnego serwisu Wtk.pl przekazali, że do śmierci mężczyzny doszło po nocnej bójce, co oznaczałoby, że do śmierci przyczyniła się podejrzana osoba.

Sekcja zwłok zaplanowana została na poniedziałek. Tego samego dnia ma zostać również przesłuchany podejrzany mężczyzna.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Wtk.pl