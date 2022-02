Premier leci do Kijowa. "Putina trzeba powstrzymać, póki nie jest za późno"

- W obliczu zagrożenia ze strony Rosji cała Europa potrzebuje solidarności, zdecydowania i pełnej współpracy - oświadczył premier w rozmowie z ukraińskim portalem Lb.ua. Jak dodał, już w listopadzie przeprowadził około dziesięciu wizyt zagranicznych, by rozmawiać o wspólnej polityce wobec Rosji i Białorusi. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że to nie tylko problem bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale też wyzwanie dla całego kontynentu, w szczególności dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Morawiecki leci do Kijowa. "Kluczowe wzmocnienie obronnych zdolności Ukrainy"

- Polacy i Ukraińcy mają długą wspólną historię, wypełnioną bolesnymi momentami. Jest w niej jeszcze wiele niezagojonych ran. Tej historii nie można zapominać, a dobre stosunki możemy budować tylko na prawdzie historycznej - oznajmił szef rządu.

- Tysiące zabitych na Wołyniu Polaków do tej pory nie mają grobów. To wciąż nierozwiązana kwestia. W Polsce prawie każda rodzina ma związane z tym trudne doświadczenie - i moja też, bo moja mama pochodzi ze Stanisławowa - podkreślił Morawiecki. - Ta dyskusja nie może być przedmiotem żadnych politycznych negocjacji - prawda ma zwyciężyć. Ale bez względu na trudną przeszłość, przed nami wspólna przyszłość - dodał.

Premier ocenił, że obecnie na tle rosyjskiej agresji kluczowe jest wzmocnienie obronnych zdolności Ukrainy zarówno poprzez wyposażenie dla ukraińskich sił zbrojnych na granicy z Rosją, jak i poprzez wzmocnienie sił NATO na wschodniej flance. - Na razie te działania odbywają się chaotycznie, podczas gdy potrzebna jest jedność i jednoznaczne ruchy - oświadczył. Morawiecki wskazał, że UE już dziś ma przedstawić Putinowi plan sankcji, które czekają Rosję, jeśli spróbuje naruszyć granicę ukraińską. - Władimir Putin powinien wiedzieć, że jakakolwiek próba rozpoczęcia wojny przyniesie Rosji gospodarczą katastrofę - oznajmił.

"Skutki niezdecydowania Niemiec niepokoją Europę"

- Pokój i wojna dotyczą nas wszystkich. Więc wszyscy powinniśmy być pełni zdecydowania, by przeciwdziałać rosyjskiej agresji - kontynuował polski premier, odnosząc się do różnic, jakie występują w krajach UE. W jego opinii Niemcy działają dziś "zbyt miękko i rozczarowują". - Motywy takiego stanowiska są mniej ważne. Jednak ważne znaczenie mają skutki tego niezdecydowania. Niepokoją Europę i już czas naprawić to pasywne stanowisko - podkreślił.

Ocenił też, że "podczas gdy stanowisko Niemiec wobec Ukrainy jest wielkim rozczarowaniem, to ich udział w budowie NS2 jest wielką pomyłką", za którą - według premiera - "zapłaci cała Europa". W opinii Morawieckiego uruchomienie Nord Stream 2 na długie lata przekreśli próby budowy wolnego rynku gazu w Europie. NS2 to instrument szantażu, mający na celu destabilizację Ukrainy i regionu - ocenił.

Wskazał, że nie ma jednej odpowiedzi na pytanie o motywy obecnej polityki Berlina. - Gospodarcze interesy są zawsze ważnym argumentem, ale tym razem nie sądzę, że będzie on wystarczający. Możliwe, że ostrożność niemieckiej polityki wynika z historycznych strachów i szczególnej roli Niemiec w europejskiej polityce po II wojnie światowej - kontynuował szef polskiego rządu. - Ale jeśli historia ma co powiedzieć, to mówi tak: Władimira Putina trzeba powstrzymać, dopóki nie jest za późno. I do tego będę wzywać kanclerza (Niemiec Olafa - red.) Scholza. Niemcy powinny wziąć na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie - powiedział Morawiecki.

Wizyta premiera na Ukrainie

Premier Mateusz Morawiecki udaje się we wtorek do Kijowa, gdzie spotka się z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem oraz prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Szef rządu został zapytany podczas porannego briefingu w Warszawie, co zamierza powiedzieć prezydentowi i premierowi Ukrainy oraz jakich efektów tej wizyty się spodziewa.

- Oczywiście jesteśmy z naszymi sąsiadami, z Ukraińcami solidarni w tym zagrożeniu, którego oni dzisiaj doświadczają ze strony Rosji, ale solidarność i słowa na dzisiaj to nie wystarczy. Dzisiaj te słowa muszą być przekuwane w czyn - odparł. Jak dodał, Polska jest gotowa do przekazania broni defensywnej.

Zaznaczył, że "o tej broni defensywnej, o przekazaniu broni rozmawialiśmy już w naszym gronie również z panem prezydentem (Andrzejem Dudą), i właśnie o tym będę rozmawiał także z premierem i z prezydentem Ukrainy, po to, żeby doprecyzować potrzeby, żeby móc Ukraińcom (przekazać - red.) broń defensywną, aby mogli się bronić przed potencjalną agresją Rosji". Dopytywany, jakie rodzaje broni defensywnej Polska może przekazać Ukrainie, szef rządu poinformował, że chodzi m.in. "o amunicję, o Gromy (polski przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bardzo krótkiego zasięgu - red.), i o drony różnego rodzaju, które też mają na celu obronę".

RadioZET.pl/PAP - Natalia Dziurdzińska, Mieczysław Rudy