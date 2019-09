Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Ksiądz Walerian Słomka jest emerytowanym wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na jego wieloletnim dorobku pojawiła się wielka skaza. Na fali ujawniania przypadków pedofilii w kościele dawne grzechy księdza upublicznił Piotr Halliop z Lublina.

Miał on zaledwie 11 lat, gdy kapłan zaczął wykorzystywać go seksualnie. Jak przypomina Dziennikwschodni.pl do molestowania dochodziło w latach 1986-1994. Po uprawomocnieniu się wyroku sądu trzeciej instancji stosowne działania podjęła Kancelaria Prezydenta RP. Ksiądz pedofil był bowiem odznaczony orderem, a takowy trafia tylko do Polaków bez skazy.

Prezydent RP, postanowieniem z dnia 10 września 2019 r., pozbawił ks. Waleriana Słomkę Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Kancelaria Prezydenta RP

Order prezydenta ks. Słomka otrzymał w 2008 roku za „wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej” oraz za działalność organizacyjną i społeczną. W marcu tego roku Sąd Apelacyjny w Lublinie zobowiązał księdza do przeprosin ofiary. Podobnie jak wcześniejsze uznał, że sprawa się przedawniła.

Przeprosiny okazały się jedynym zadośćuczynieniem... Dla ofiary to jedyna sprawiedliwość po latach.

Jeśli to prawda to bardzo się cieszę. Ta decyzja jest dla mnie w jakimś stopniu zadośćuczynieniem za moją krzywdę. Prezydent odbierając mu ten order dokończył dzieła batalii o sprawiedliwość skomentował Piotr Halliop w „Dzienniku Wschodnim”

