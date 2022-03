Prezydent Andrzej Duda złożył wniosek o zwołanie Zgromadzenia Narodowego

Wojna w Ukrainie skłoniła Polskę do szybszego przyjęcia ustawy o obronie ojczyzny, przewidującej zwiększenie liczebności wojska do 300 000 żołnierzy oraz skokowego zwiększenia nakładów na obronność do 3 procent PKB już w 2023 roku. Nasz kraj wziął też udział w dyplomatycznej ofensywie za szybkim przyjęciem kandydatury Ukrainy do Unii Europejskiej.

Zapewne z powodu wojny prezydent Andrzej Duda wniósł o zwołanie Zgromadzenia Narodowego, czyli organu konstytucyjnego składającego się z obradujących wspólnie posłów i senatorów. Zgodnie z konstytucją prezydent może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego, a orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.

Zgromadzenie Narodowe w piątek 11 marca. Prezydent Duda wygłosi orędzie

Zgromadzenie Narodowe ma się zebrać w piątek, w przededniu 23. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Polska została przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego 12 marca 1999 roku.

Podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Andrzej Duda stwierdził, że Polska nie jest neutralna wobec wojny, jako że wspieramy w niej Ukrainę.

Dzień przed zwołanym Zgromadzeniem Narodowym Andrzej Duda spotka się z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris oraz premierem Kanady Justinem Trudeau.

