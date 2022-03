Prezydent Joe Biden przyleciał do Polski. Air Force One wylądował w Rzeszowie

Prezydent USA Joe Biden przybył do Polski. Amerykańskiego przywódcę, który rozpoczyna dwudniową wizytę w Polsce, powitał szef MON Mariusz Błaszczak.

Joe Biden przybył do Polski. W piątek po godz. 14 na lotnisku Rzeszów-Jasionka wylądował Air Force One. Przywódcy Polski i USA udadzą się dziś na spotkanie z organizacjami wspierającymi uchodźców. Później każdy z prezydentów spotka się z żołnierzami swojego kraju: Joe Biden - z żołnierzami 82. Dywizji Powietrznodesantowej (82nd Airborne Division); Andrzej Duda uda się natomiast do 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Jeszcze w piątek prezydent USA przyleci do Warszawy. W sobotę przewidziane jest spotkanie Joe Bidena z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim. Około południa przywódcę USA na Dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego powita Andrzej Duda, następnie zaplanowane są rozmowy prezydentów "w cztery oczy" oraz rozmowy dwustronne delegacji. Przewidziane jest również spotkanie prezydentów z mediami.

Prezydent USA Joe Biden w Polsce

Po południu Biden wygłosi przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Według Białego Domu, przemówienie będzie dotyczyło "zjednoczonych wysiłków wolnego świata wspierającego naród ukraiński, pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za jej brutalną wojnę i obrony przyszłości zakorzenionej w zasadach demokratycznych".

Biden odwiedzi też Stadion Narodowy, gdzie - jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch - zapozna się z pomocą udzielaną przez Polskę uchodźcom z Ukrainy. Prezydentowi USA mają towarzyszyć premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Andrzej Duda w czwartkowym w orędziu ocenił, że obecność prezydenta USA w naszym kraju "w tym trudnym czasie to niezwykle ważny sygnał potwierdzający strategiczne relacje polsko-amerykańskie".

RadioZET.pl/ PAP