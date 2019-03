Konstytucja dla Nauki niezgodna z... konstytucją? Jest krok prezydenta

Prezydent Andrzej Duda zaskarżył do Trybunału jeden z zapisów tzw. Konstytucji dla Nauki, czyli Ustawy 2.0, gwarantujący sędziom dożywotne zatrudnienie na uczelniach. O decyzji prezydenta poinformował na Twitterze wicepremier Jarosław Gowin.

„Prezydent Duda zaskarżył do Trybunału senacką »wrzutkę« do Ustawy 2.0 gwarantującą sędziom dożywotne zatrudnienie na uczelniach. Ten przepis jest nie tylko sprzeczny z Konstytucją. Jest też niemoralny i sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem” – napisał na Twitterze wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Dodał, że wyraża pełne poparcie dla wniosku prezydenta.

Konstytucja dla Nauki

1 października ubiegłego roku weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – tzw. Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0 reformująca uczelnie. W przepisach ustawy znalazł się m.in. zaproponowany w ramach senackiej poprawki zapis, który dotyczy zatrudniania na uczelniach sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wprowadza ona dla urzędującego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Sądu Administracyjnego, w tym sędziom w stanie spoczynku, prawo do dożywotniego zatrudnienia na uczelni bez względu na wynik oceny pracowniczej.

Jeszcze we wrześniu 2018 r. Gowin wyraził nadzieję, że „przepis Konstytucji dla Nauki dot. zatrudniania na uczelniach grupy sędziów zostanie zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego i uchylony”. Dodał, że jeśli tak się nie stanie, będzie „namawiał koalicję rządową do usunięcia tego przepisu”.

