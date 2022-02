Serwis Niebezpiecznik.pl podał, powołując się na informatora w centrum powiadamiania ratunkowego, że problemy z dostępem do numeru alarmowego 112 pojawiają się od południa w sobotę.

"Obecnie wszystkie Centra nie działają prawidłowo. Mamy nawet informacje ze w pewnym momencie w całej Polsce zalogowanych było tylko kilku operatorów. W niektórych ośrodkach operatorzy w ogóle nie mogą zalogować się do systemu, wynika to z informacji, jakie operatorzy z całego kraju przekazują między sobą" - przekazał rozmówca serwisu.

Problemy z numerem 112 w całej Polsce. "Centra nie działają prawidłowo"

O problemach z numerem 112 poinformował burmistrz Czaplinka, Marcin Naruszewicz. "Z uwagi na przeciążenie numeru alarmowego 112, w przypadku, gdy nie udaje się państwu zawiadomić służb o zdarzeniach na terenie powiatu drawskiego, informujemy, że należy je zgłaszać w siedzibach ochotniczych straży pożarnych, patrolach policji lub straży miejskiej" – napisał Naruszewicz.

O problemach z numerem 112 informował również serwis strażacki Remiza.pl. W sobotę służby ratunkowe otrzymują bardzo dużo zgłoszeń po przejściu wichur. Strażacy do tej pory interweniowali ponad 12 tys. razy.

– W związku z awarią, dyspozytorzy po przyjęciu zgłoszenia, sami muszą dzwonić do konkretnych służb, by przekazać im wezwanie, co nieco spowalnia wyjazdy – powiedział Onetowi Michał Ruczyński, rzecznik wojewody zachodniopomorskiego.

Ponadto w całej Polsce obowiązuje podwyższony stopień alarmowy ALFA-CRP, w związku z napiętą sytuacją pomiędzy Rosją i Ukrainą.

RadioZET.pl/ Niebezpiecznik.pl/ Onet