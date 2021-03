Ruszają próbne matury 2021. Zostaną przeprowadzone w reżimie sanitarnym

Próbne matury organizowane przez CKE potrwają do 16 marca. Odbywać się będą stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Matura próbna 2021 zgodnie z propozycją CKE ma zostać przeprowadzona w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. Próbne egzaminy mają się rozpoczynać o godzinie 9.00 i o godzinie 14.00. Matura próbna obejmie wszystkie przedmioty maturalne.

Kiedy odbywają się próbne matury 2021? Harmonogram

Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE, w środę, 3 marca odbędzie się próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.

W czwartek, 4 marca rano odbędzie się egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, po południu z historii muzyki i filozofii. 5 marca rano zostanie przeprowadzony egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu z historii sztuki oraz z języka kaszubskiego.

8 marca rano odbędzie się egzamin próbny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. 9 marca rano odbędzie się egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: francuskiego, rosyjskiego i włoskiego. 10 marca rano odbędzie się egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: hiszpańskiego i niemieckiego. 11 marca rano odbędzie się egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki. 12 marca rano odbędzie się egzamin próbny z chemii, a po południu z wiedzy o społeczeństwie.

15 marca rano odbędzie się próbny egzamin z historii, a po południu z fizyki. 16 marca rano maturzyści napiszą egzamin próbny z geografii, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Próbne matury w reżimie sanitarnym. Co trzeba ze sobą zabrać?

Na próbny egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, "bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami Covid-19". Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść nikt, kto przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych, albo kto jest na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Przy wejściu do szkoły powinien być płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.) Płyn do dezynfekcji rąk musi być również w każdej sali egzaminacyjnej.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.

Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy. Każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla uczniów, konieczna jest ich dezynfekcja.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test uczniowie mogą przynieść własną butelkę z wodą. W szkole nie ma też możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów. Każdy uczeń powinien mieć zapewnione miejsce na pozostawienie rzeczy osobistych (plecak, torba, kurtka, telefon itp.). Może to być szafka, jeżeli szkoła je ma, odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla uczniów będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod kluczem.

Matura próbna 2021 wyłącznie w celu informacyjnym

Dyrektor CKE Marcin Smolik przypomina, że próbne matury powinny być przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym (tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

- Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów - podkreślił Smolik. Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy maturalne zostały przygotowane w oparciu w wymagania egzaminacyjne, które będę obowiązywać na maturze w maju tego roku.

