Próbna matura z matematyki za trudna? "Cyrk", "żeby chociaż 31 proc. było"

Iloczyn, mediana, funkcja kwadratowa i ciągi - między innymi z takimi zagadnieniami mierzyli się w czwartek uczniowie przystępujący do próbnej matury z matematyki. Zdaniem tegorocznych maturzystów egzamin był wyjątkowo trudny. "Żeby chociaż te 31 proc. było", "jeśli to miała być łatwiejsza wersja matury, to powodzenia", "cyrk na kółkach" - piszą w sieci.

Matury próbne 2021 organizowane przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną) ruszyły w środę. Wtedy uczniowie mierzyli się m.in. z maturą próbną z języka polskiego na poziomie podstawowym. Czwartek to dzień próbnych matur z matematyki, a także z historii muzyki oraz filozofii.

Matura próbna z matematyki

Arkusze egzaminacyjne z próbnej matury z matematyki pojawiły się już na stronie internetowej CKE. To po to, by umożliwić ich rozwiązanie uczniom, którzy z różnych względów nie mogą pojawić się w szkołach.

Wśród zagadnień, które pojawiły się na próbnej maturze 2021 z matematyki, były m.in. iloczyn, mediana, funkcja kwadratowa czy ciąg arytmetyczny i ciąg geometryczny. "Wczoraj siedziałam mega dużo nad zadaniami z poprzednich lat i szło mi naprawdę dobrze, a dzisiaj to cyrk na kółkach", "nie chcę nawet myśleć o tym, jak okropnie pójdzie mi rozszerzenie", "żeby chociaż 31 proc. było" - komentują młodzi w sieci.

Matura próbna z matematyki - arkusz i odpowiedzi

Arkusze i odpowiedzi z matury próbnej z matematyki, udostępnione już przez CKE, publikujemy poniżej:

Matura próbna 2021 w cieniu trzeciej fali COVID-19

- Pomimo przeszkód pandemicznych, trzeciej fali, w której jesteśmy, rozpoczęliśmy jednak egzaminy próbne, maturalne i planujemy również rozpoczęcie w tym miesiącu przeprowadzenie egzaminów próbnych ósmoklasisty - powiedział w środę na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Egzamin próbny przeprowadzany jest stacjonarnie co do zasady (...) oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym - zaznaczył. Dodał, że jest możliwość przeprowadzenia tego egzaminu w trybie zdalnym.

- Około 50 proc. szkół na ten moment zdecydowało się na przystąpienie i przeprowadzenie egzaminów próbnych maturalnych. W różnych województwach różnie się to kształtuje: najwięcej w woj. małopolskim - ponad 66 proc. szkół, w woj. podkarpackim - 64 proc., w innych województwach nieco mniej. W sumie około 50 proc. szkół uczestniczy i przeprowadza, organizuje dla uczniów klas maturalnych egzaminy próbne maturalne - mówił Czarnek.

- Wielu dyrektorów zdecydowało o tym, że egzaminy próbne z przedmiotów obowiązkowych: polskiego, matematyki, języka angielskiego na poziomie podstawowym, będą przeprowadzane stacjonarne, egzaminy z pozostałych przedmiotów będą przeprowadzone zdalnie – dodał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.

Egzamin próbny przed maturą w maju 2021

Arkusze egzaminacyjne na próbne matury 2021 zostały przygotowane w oparciu o wymagania egzaminacyjne, które będę obowiązywać na maturze w maju tego roku. Rozwiązane przez uczniów arkusze sprawdzą nauczyciele uczący ich w szkołach na podstawie zasady oceniania opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Początek próbnych egzaminów dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu ‧ fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk ‧ fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym).

W 2021 roku abiturienci nie będą musieli przystąpić do obligatoryjnego dotąd jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni tak jak dotąd będą mogli przystąpić do sześciu takich egzaminów (egzaminy te są przeprowadzane tylko na jednym na poziomie - rozszerzonym, stąd w tej grupie są też przedmioty, z których egzaminy na poziomie podstawowym są obowiązkowe). Nie będzie też w tym roku na maturze obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko dla tych abiturientów, którzy potrzebują wyników z tych egzaminów do rekrutacji na studia zagranicą.

Egzaminy maturalne w obecnym roku szkolnym mają być przeprowadzone w terminie głównym od 4 do 20 maja. Minister edukacji i nauki poinformował w środę, że do egzaminu maturalnego w maju zgłosiło się 270 850 uczniów III klasy LO i IV klasy technikum. - Do egzaminu przystąpią także absolwenci z lat ubiegłych, tych absolwentów z lat ubiegłych jest 30 tys. więcej niż w latach poprzednich, ale nie stanowi to żadnego problemu dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju tego roku - zapewnił Czarnek.

RadioZET.pl/PAP/CKE