Ruszyły próbne egzaminy ósmoklasisty. Na początek język polski

Próbny egzamin ósmoklasisty organizowany przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną) rozpoczął się w środę tuż po godzinie 9:00. Tego dnia uczniowie mierzą się z językiem polskim. "Pamiętajcie - to nie jest jeszcze egzamin! Ma pokazać, co już umiecie i nad czym warto jeszcze popracować" - zwraca uwagę CKE.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2021. CKE publikuje arkusze i odpowiedzi

CKE, OKE, a także Ministerstwo Edukacji i Nauki w dniu każdego egzaminu już po godz. 9.00 udostępniają arkusze egzaminacyjne z danego przedmiotu, a także odpowiedzi - tak, aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie uczniom, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w nim w szkole.

Jak widzimy na opublikowanych już przez CKE arkuszach, wśród zagadnień, które pojawiły się na próbnym egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, były m.in. "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza i "Człowiek" Józefa Tischnera. Do napisania młodzież dostała rozprawkę lub opowiadanie.

Egzamin ósmoklasisty 2021 z zawężonymi wymaganiami

Próbne egzaminy ósmoklasisty potrwają trzy dni. Odbywają się stacjonarnie w szkołach, choć w ścisłym reżimie sanitarnym. Dzień po przeprowadzeniu próbnych egzaminów z języka polskiego uczniowie napiszą test z matematyki (18 marca), a w kolejnym dniu (19 marca) z języka nowożytnego, z których najchętniej wybieranym jest jak co roku język angielski.

Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 roku będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Wymagania stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych. Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy ósmoklasisty zostały przygotowane w oparciu o wymagania egzaminacyjne, które będę obowiązywać na egzaminach w maju tego roku.

- Pragnę również zwrócić uwagę na to, że zadania w teście diagnostycznym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca br. Uprzejmie proszę o poinformowanie ósmoklasistów oraz – jeżeli to możliwe – również ich rodziców o przyczynie ewentualnych trudności w rozwiązywaniu niektórych zadań w teście w takiej sytuacji oraz możliwości powrotu do nierozwiązanych zadań po realizacji danego zagadnienia na lekcjach – podkreśla dyrektor CKE, Marcin Smolik.

Egzamin ósmoklasisty po reformie edukacji

Egzamin ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. W tym roku przeprowadzany będzie po raz trzeci. Odbędzie się w dniach 25-27 maja.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

