Falstart próbnego egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie nie mogli pobrać arkuszy

Próbny egzamin ósmoklasisty rozpoczął się od falstartu. Publikacja arkuszy do próbnego egzaminu miała pomóc uczniom w przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty w czasie, gdy nie odbywają się lekcje w szkołach w formie tradycyjnej. Przypomnijmy - od 12 marca do 10 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach i w przedszkolach są zawieszone. Od środy 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość.

W poniedziałek o poranku okazało się, że uczniowie nie mogą wejść na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

''Strona internetowa CKE jest obsługiwana przez Centrum Informatyczne Edukacji, które pracuje nad rozwiązaniem problemów technicznych. Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy o korzystanie w międzyczasie ze stron OKE'' - napisała na Twitterze CKE.

Próbny egzamin ósmoklasisty 2020. Arkusze CKE

Kolejne arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty opublikowane zostaną w następnych dniach: we wtorek – arkusz z zadaniami z matematyki, a w środę – z zadaniami z języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

"Znajdź właściwy arkusz egzaminacyjny, a w języku obcym – również nagranie. Zapisz materiały na dysku komputera. Rozwiązuj zadania na ekranie komputera albo wydrukuj arkusz. Pracuj tak długo, jak wskazano na pierwszej stronie arkusza. Pracuj samodzielnie. Nie ściągaj. Egzamin próbny to szansa na sprawdzenie twoich możliwości. Zapisz rozwiązania w sposób ustalony przez nauczyciela. Wyślij rozwiązania nauczycielowi w uzgodniony sposób. Czekaj na wynik i informację zwrotną" – radzi uczniom VIII klas CKE.

Egzamin ósmoklasisty 2020. Termin

Egzamin ósmoklasisty ma być przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. W pierwszym dniu uczniowie piszą egzamin z języka polskiego, w drugim z matematyki, a w trzecim z wybranego języka obcego (od lat przeważającą większość uczniów na wszystkich egzaminach zewnętrznych wybiera język angielski). Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.

Od czwartku 2 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne mają na swoich stronach internetowych zamieszczać arkusze próbnych egzaminów maturalnych.

