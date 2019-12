Proboszcz od Pokory i Skromności robi karierę. Dostał awans od biskupa

Po jesiennych wyborach parlamentarnych proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Nienadówce na Podkarpaciu ks. Jerzy Uchman podziękował wiernym podczas niedzielnej mszy za oddanie głosów na "Pokorę i Skromność" a nie na "Pychę Ogromną". Podziękowania pojawiły się również na stronie internetowej parafii.

Bóg zapłać parafianom za udział w wyborach. Prawie 70 proc. mieszkańców głosowało i dobrze głosowało: Pokora i Skromność PiS – 1087; Pycha Ogromna PO – 70. Liczba głosujących: 1390. Chwała Panu

- mogli przeczytać parafianie w komunikacie. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj:

Przesłanie płynące z parafii wielu oburzyło, a skomentowała je także rzeszowska kuria. „Tego typu komentarz nie powinien pojawić się w ogłoszeniach parafialnych. Jest wyrazem niewłaściwego dla duchownego i proboszcza zaangażowania w politykę na poziomie partyjnym, a przez użyte określenia daleki jest od poszukiwania płaszczyzny współpracy i jednoczenia dla wspólnych celów – mówił wtedy w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" rzecznik prasowy rzeszowskiej kurii ks. Tomasz Nowak.

Sam proboszcz w rozmowie z lokalnym portalem zapewniał, że nie określił się politycznie. - Ja i Prawo i Sprawiedliwość? Nic z tych rzeczy. Jestem zwolennikiem prawdy. Trzeba umieć iść za wartościami chrześcijańskimi - twierdził.

Minęły dwa miesiące, a lokalne media donoszą, że proboszcz z Nienadówki niespodziewanie awansował w hierarchii struktur kościelnych. Jak przekazał portal rzeszow-news.pl, ks. Uchman został mianowany przez biskupa rzeszowskiego Jana Wątrobę dziekanem Dekanatu Sokołów Małopolski. Oznacza to, że będzie teraz miał pod sobą ok. 10 parafii, a do jego obowiązków będzie należało m.in. strzeżenie przepisów liturgicznych i ksiąg parafialnych. Jego kadencja potrwa 5 lat.

RadioZET.pl/rzeszów-news.pl